/648892/قرارات-هامة-لمجلس-إدارة-النادي-الأهلي-بعد-اجتماع-اليوم-تعرف-عليها

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا هاما مساء اليوم الأحد بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة لعل أبرزها الرد على تصريحات أحد الإعلاميين.

قرارات نارية للنادي الأهلي في اجتماع اليوم

ويرصد دوت الخليج تفاصيل جلسة اليوم بمجلس إدارة النادي الأهلي

- اعتبار الجلسة ممتدة لدراسة ومناقشة جدول الأعمال في الجلسة القادمة.

- اعتماد توصية اللجنة المشكلة لاختيار المدير التنفيذي للنادي باختيار الأستاذ الدكتور سعد أحمد شلبي مديرًا تنفيذيًّا للنادي، اعتبارًا من اليوم، كما رشحت اللجنة أسماء بعض المتقدمين ممن لم يقع عليهم الاختيار للعمل في فرع النادي بالتجمع الخامس.

- تكريم السيد محرم الراغب والمهندس عدلي القيعي نظرًا لعطائهما الكبير للنادي الأهلي عبر مناصب عدة شغلها كل منهما خلال مسيرة عمله، على أن يقام التكريم على هامش احتفالات النادي لفريق الكرة المتوج بالنجمة الإفريقية العاشرة.

- تكليف المدير التنفيذي والمستشار الهندسي للبدء في اختيار التجهيزات والأثاث الخاص بمباني فرع النادي بالتجمع الخامس، وكذلك مناطق جلوس الأعضاء، واختيار الأفضل من بين عدة تصورات مقدمة.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف