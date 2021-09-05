/648894/أسامة-عبدالله-يتألق-بفيلم-قصير-عن-تنسيق-الثانوية-العامة

قدم الفنان القدير أسامة عبدالله فيلم قصير، دارت أحداثه حول تنسيق الثانوية العامة التي يسجلها طالبة الثانوية المقبلين على الكليات خلال تلك الفترة، ولاقي العمل إشادات غير متوقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم التنسيق

وتخطى فليم “التنسيق” في يوم واحد نصف مليون مشاهدة، منذ أن طرحته الشركة المنتجة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كما حاز على إعجاب العديد وأصبح حديث السوشيال ميديا لفترة طويلة.

صناع فليم التنسيق

فيلم "التنسيق"، سيناريو وحوار نادر بكر، ومدير إنتاج حازم الجيزاوي، ومدير تصوير كريم عبدالقوي، ومن إخراج محمود رجب ومن إنتاج ميديا جيت، ويقوم ببطولته عدد من الوجوه الشابة منها محمد عادل إمام، ومحسن سرحان، وأحمد طه والتي تستعد حاليًا لإنتاج مسلسل رعب مصري يعرض علي منصات التواصل وسيكون من بطولة عدد كبير من نجوم الصف الأول مع مواهب شابة جديدة يتم تقديمها إلى الجمهور من خلال تلك الأفلام من أجل مساعدتهم في الظهور.

قصة فيلم التنسيق

ويرصد الفيلم القصير “التنسق” الحالة الاجتماعية التي يعيشها الطالب عقب الحصول علي نتائج ضعيفة، بينما يدور الفيلم في إطار من الاجتماعي "اللايت" ويشارك في بطولته بجانب الفنان القدير أسامة عبدالله الفنان الشاب إسلام طه.

معلومات حول أسامة عبدالله

الفنان أسامة عبدالله هو ممثل مصري ولد فى 12 من يونيو؛ بينما مارس العمل الفني في المسرح المدرسي، ثم الجامعة كلية الحقوق جامعة القاهرة، كما حصل على المركز الاول في التمثيل والإخراج 6 مرات؛ وتتلمذ على يد المخرج كرم مطاوع في المسرح القومي ووزراة الثقافة، وبدأ معه مشواره الفني في مسرحية إيزيس والمخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "اليوم السادس"، والمخرج أحمد زكي؛ وله عدة أعمال مثل مسلسل "ابن حلال" مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل "تاجر السعادة" مع الفنان خالد صالح، ومسلسل "الجماعة" الذي كتبه الراحل وحيد حامد.