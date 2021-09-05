جدة - نرمين السيد - وسط احتفاله بعيد سيامته الأسقفية، تفقد الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك أعمال تشييد كنيسة الأنبا باخوم بفاقوس، ورافقه الأب الوكيل أغاثون خير.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا دانيال يتابع عمليات بناء كنيسة القديس باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.