صور- كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا تحتفل بالطلاب الناجحين 

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا أرسانى القداس الإلهى وبحضور كاهن الكنيسة القس شنودة فرحان، كما زار محافظ المدينة ‏Han ter Heegde الكنيسة وكان فى استقباله نيافة الأنبا أرسانى. وكرم نيافة الأسقف ومعه محافظ المدينة أبناء الكنيسة الناجحين من مختلف المراحل، وإلقاء كلامات التثنية والتشجيع لهم وتوزيع الهدايا التذكارية والورود عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما أقيم ترحيب بالأطفال الصغار المقبلين على أول مرحلة تعليمية KG1.

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