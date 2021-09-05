جدة - نرمين السيد - استقبل متحف الفن الإسلامى بباب الخلق، اليوم الأحد، وزير السياحة السعودى أحمد الخطيب، والوفد المرافق له من بينهم، صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن نهار آل سعود، وكيل الوزارة للتفعيل السياحى بالمناطق، و د. عايض بن هادى العتيبى وكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية و المستشار سجا الحوشان.





وكان فى استقبالهم دكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامى، والذى اصطحبهم فى جولة داخل قاعات المتحف حيث أبدوا إعجابهم بتنوع المقتنيات الفنية التى يضمها المتحف وأسلوب العرض المتحفى به. وأوضح دكتور عثمان أنه خلال الجولة، أشاد الوزير أحمد الخطيب بالمجهودات والخدمات التى يقدمها المتحف للزائرين وخاصة تلك المتعلقة بذوى الهمم والممثلة فى الممرات المؤهلة لسهولة حركتهم واللوحات الإرشادية التى صممت خصيصا لهم وكذا المجسمات التى تساعدهم فى التعرف على مقتنيات المتحف. هذا وقد ثمن معالى الوزير أحمد الخطيب على التعاون القائم بين المتحف ومركز الملك عبد العزيز آل سعود (اثراء) بالمملكة العربية السعودية والممثل فى المعرض الأثرى المؤقت المقام حاليا تحت عنوان "شطر المسجد" والذى يحتوى على عدد 84 تحفة من مقتنيات متحف الفن الاسلامى، والمقرر استمراره بالمملكة السعودية حتى عام 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير السياحة السعودى يزور متحف الفن الإسلامى فى باب الخلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.