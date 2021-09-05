انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور 2021 على الشاشات والأدوات المنزلية والمدرسية حتي 15 سبتمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن عروض كارفور 2021 لشهر سبتمبر الجاري حتي 15/9/2021, والتي تتضمن انواع عديدة من المنتجات والأدوات المنزلية والمدرسية، وايضا الأجهزة الكهربائية بأفضل الأسعار المناسبة لكافة الشرائح الاجتماعية. ويمكن الاستفادة من العروض والهدايا من خلال متاجر أسواق كارفور في محافظات مصر، وكذلك الاستفادة من أنظمة التقسيط المتاحة والطلب اونلاين من خلال تطبيق كارفور المميز.

عروض كارفور 2021

تنقسم العروض الي ثلاثة أقسام مختلفة تلبي احتياجات الجميع، مثل عروض كارفور 2021 للاجهزة الكهربائية والشاشات الذكية، وايضاً عروض هايبر كارفور مصر على الادوات المنزلية والمدرسية، واخيرا عروض كارفور على السلع والمنتجات الغذائية، حيث تتضمن عروض شهر سبتمبر كافة هذه المنتجات، والتي تتمثل فيما يلي:

عروض الزيوت بأنواعها والسمن البلدي.

المعلبات والارز والمكرونة والكاتشب والمايونيز.

الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

الجبن والالبان ومشتقاتها.

العصائر والمشروبات المختلفة.

منتجات التنظيف المنزلي.

مناديل ورقيه وجيب.

حفاضات الاطفال ومنتجات العناية الشخصية.

اللحوم الحمراء والأسماك والجمبري.

الفواكة والخضروات الطازجة.

عروض كارفور 2021 على مختلف الأجهزة الكهربائية.

الشاشات الذكية بكافة الأحجام.

الادوات المنزلية.

الادوات المدرسية ومستلزمات المدارس.

وجدير بالذكر أنه تتضمن العديد من يمكن الاستفادة من العروض والهدايا عند الشراء من خلال تحميل التطبيق الإليكتروني لأجهزة الآيفون، أو تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد.

مجلة عروض كارفور

الان يمكن متابعة مجلة عروض كارفور 2021 السارية في جميع افرع الهايبر في مصر، من 6 سبتمبر الجاري حتي 15 من نفس الشهر، وهي كما يلي: