انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل مخالفات المرور 2021 في مصر عبر تطبيق moiegy ورابط النيابة العامة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة اصبحت من الخدمات الحكومية التي يمكن القيام بها عبر الإنترنت، والتي يمكن الاستعلام عنها باستخدام كثيرا من طرق الكشف عن المخالفات المرورية، والتي نرصد اهمها في هذا التقرير، حيث اضافات وزارة الداخلية المصرية مؤخراً العديد من الخدمات الجديدة التي تتم عبر موقعها الالكتروني، وايضاً قامت بتدشين تطبيق الكتروني مميز، يمكن من خلاله إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، بكل سهولة دون الحاجة للتوجه الى مكتب المرور التابع لك. كما ويمكن كذلك معرفة المخالفات عبر موقع نيابة المرور، والذي اطلق خصيصاً لتقديم كافة الخدمات المرورية.

مخالفات المرور 2021 موقع نيابة المرور

في البداية يجب الاشارة إلي خدمات موقع نيابة المرور، والتي تمثل أهمية كبيرة لأصحاب السيارات بأنواعها المختلفة، والتي تتمثل فيما يلي:

ارسال الشكاوي والاستفسارات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

تقديم التظلمات.

التصالح الفوري ومتابعة الطلبات.

ويمكنك الدخول على موقع نيابة المرور الرسمي من هنا، واتباع الخطوات الآتية:

– اختيار خانة الاستعلام.

– اختيار نوع الاستعلام عن رخص القيادة، او رخص المركبات.

– كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام على مخالفات المرور 2021 في مصر.

– واخيرا إجراء الاستعلام.

كشف تقرير المخالفات المرورية عبر تطبيق moiegy

وهو تطبيق وزارة الداخلية الرسمي، الذي يقوم بتوفير العديد من الخدمات الحكومية العامة مثل:

خدمات الأحوال المدنية.

استخراج فيش جنائي.

استخراج بطاقة الرقم القومي.

دليل المفقودين والمطلوبين للأمن.

ارسال الشكاوي والمقترحات.

تقديم كلية الشرطة.

خدمات مخالفات المرور 2021.

– ويمكنك تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد.

– او تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، واتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول.

اختيار خدمات المرور.

كتابة البيانات اللازمة.

واخيراً استعلام.

كيفية تخفيض مخالفات المرور

يمكن تخفيض قيمة الغرامات المالية على لوحة السيارة، من خلال تقديم التظلمات على مخالفات المرور 2021, والتي يرى مالك المركبة وجود خطا اثناء رصد وتسجيل مخالفة بعينها، حيث يتم ذلك عن طريق موقع مخالفات نيابة المرور، الموضوع اعلاه، واتباع التالي:

– اختيار أيقونة التظلمات.

– ثم الكبس على نوع تقديم التظلمات على مخالفة رخصة القيادة، او رخصة السيارة.

– كتابة أسباب قوية لتقديم طلب التظلم.

– إدخال البيانات اللازمة لاستكمال التظلم على مخالفات المرور 2021.

– واخيرا ارسال نموذج التظلم.