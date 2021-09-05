الشوط الأول: المنتخب يتعادل سلبيا مع الجابون خارج الديار

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حافظ منتخبنا الوطني على التعادل السلبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

منتخبنا الوطني يتعادل مع الجابون سلبيا

ويدخل المنتخب المصري مباراة الجابون بحثا عن الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على أنجولا بهدف نظيف عن طريق محمد مجدي أفشة، في المواجهة التي تقام على ملعب دي فرانسيفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب: في

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح.

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

وحقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

أعلن محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلي فندق الاقامة بالجابون وذلك استعدادا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد طبيب المنتخب على سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كافه الاجراءات وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

الجدير بالذكر ان غاب مصطفى محمد عن مباراة مصرأمام انجولا بسبب تأخر عودته من فرنسا بعد خضوعه للكشف الطبي في بوردو الفرنسي قبل تعثر الصفقة.

تقدم محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.