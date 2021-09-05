العنانى: السعودية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودى، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجال السياحى، بحضور السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.





وأشاد "العنانى"، بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، مثمنا الجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية بالمشروعات التنموية، لاسيما تطوير البنية التحتية السياحية، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر.

وأشار "العنانى"، إلى أن مصر ترحب بالسائحين السعوديين فى بلدهم الثانى مصر، والتى تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد.

كما استعرض وزير السياحة والآثار البنية التحتية السياحية لمصر والمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية.

وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة السعودى المشروعات التنموية التى تشهدها المملكة العربية السعودية، ولاسيما فى المجال السياحى، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتضافر الجهود لتعظيم الاستفادة من المكتب الإقليمى لمنظمة السياحة العالمية والذى تم تدشينه على هامش انعقاد قمة "إنعاش السياحة" التى أقيمت فى مايو الماضى بمدينة الرياض فى إطار انعقاد الاجتماع الـ 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون السياحى بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال مع التنسيق الكامل لتبادل الخبرات وتدريب العاملين بالقطاع السياحى فى البلدين واكسابهم مزيدًا من الخبرات.

وقد حضر اللقاء من الجانب السعودى وكيل الوزارة للتفعيل السياحى بالمناطق الأمير سعود بن نهار آل سعود، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادى العتيبى، والمستشارة فى وزارة السياحة سجا الحوشان. كما حضر من الجانب المصرى غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومساعدى الوزير للشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون الدولية والاتفاقيات.