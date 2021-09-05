الأنبا مكاريوس يكرم خريجى الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كرم الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا جميع الناجحين فى الثانوية العامة، اليوم الأحد، بكنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة شلبى.



جدة - نرمين السيد - كرم الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا جميع الناجحين فى الثانوية العامة، اليوم الأحد، بكنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة شلبى. وألقى عليهم كلمة روحية وقدم لهم الهدايا التذكارية.

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