تحذير من شخصين ينتحلان صفة رهبان بندكيت

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جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان له : "هذان الشخصان يدّعيان أنهما رهبان بندكتيون، ويمارسون عملية نصب على الناس ويأخذون نقودًا أو سيارات منهم بحجة أن الدير يحتاج لها".
وتابع البيان : "وتحذر الرهبنة من التعامل معهما على أنهما يمثلان الرهبنة أو أنهما رهبان، لذا نؤكد أنه لا علاقة لهما بالرهبنة البنكدتية وبرجاء عدم التعامل معهما كرهبان بندكتيين.. صلوا من أجل الرهبنة وإزدهارها فى مصر ومن أجل أن يحميها الرب من اقتتال عدو الخير عليها".
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