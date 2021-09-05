حماة الوطن : الرئيس السيسى أكبر داعم للعمل الخيرى

وأشار الحزب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو أكبر داعم للعمل الخيرى من خلال إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج الحكومية مثل تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة التى يتغير بها وجه المحافظات والقرى والنجوع.
وأوضح حزب حماة الوطن أن الحزب أطلق العديد من المبادرات التى تصب فى مصلحة المواطن، وتساعده على الحياة الكريمة من خلال تقديم كل أوجه المساعدة والدعم فى كافة نواحى الحياة، حيث قدم الحزب مبادرة طاقات الوطن المنتجة لتدريب المراة المعيلة، ومبادرة تركيب الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتوفير فرص العمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن العالم يحتفل بـ "اليوم العالمى للعمل الخيرى" بهدف توعية وتحفيز المواطنين، والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة المشتركة لمساعدة الآخرين، من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.
وذكر الحزب أن العمل الخيرى فاعل جدًا فى تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية فضلًا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين، ونشر الرسالة الإنسانية فى حالات الصراع، ويتيح العمل الخيرى فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام فى خلق مجتمعات أكثر مرونة.
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