وزير الأوقاف يكلف هشام عبدالعزيز خطيبا للجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، التى سينقلها التلفزيون المصرى والإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بالقاهرة، وموضوعها "قيمة الاحترام".





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