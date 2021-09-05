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محمد سياف - ابو ظبي - تحرص وزارة الدفاع المصرية على اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناجحين في الثانوية العامة للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ولا سيما بعد ظهور نتيجة الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020م، وذلك للإقبال الشديد من الطلاب على الإلتحاق بتلك المؤسسة الوطنية العريقة، والحصول على شرف الخدمة بالقوات المسلحة المصرية، ونظرًا لانخفاض المجاميع هذا العام فقد خفضت الوزارة من تنسيق بعض الكليات والمعاهد العسكرية لتوسيع قاعدة القبول والتسجيل في مؤسساتها التعليمية، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل تخفيض تنسيق الكلية الجوية والمعاهد الصحية العسكرية 2021 وموضوعات أخرى ذات صلة .

تخفيض تنسيق الكلية الجوية

صدق الفريق أول محمد ذكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قرار بشأن تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى 52٪ بدلا من 55% لهذا العام فقط، ولن يسمح بدخول الدفعات السابقة من الناجحين في الثانوية العامة لتحقيق مبدأ تكافوء الفرص، وحرصًا من القوات المسلحة على زيادة وفق الشروط المحددة .

تخفيص تنسيق المعاهد الصحية العسكرية

وصدق أيضًا القائد العام للقوات المسلحة، على قرار مماثل بتخفيض تنسيق المعاهد الصحية العسكرية، بحيث تصبح نسبة القبول هذا العام فقط 55%، بدلاً من 60% للذكور والإناث، وذلك مع وجود أفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الانجليزية، حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب .

تنسيق الكليات العسكرية 2021

وجاء تنسيق الكليات العسكرية للطلابى الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2021/2020م على النحو التالي :