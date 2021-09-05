/648900/مصر-تتصدر-مجموعتها-بعد-خطف-التعادل-أمام-الجابون-فيديو

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وسجل مصطفى محمد هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى الجابون في الدقيقة 90 من أحداث المباراة، . https://twitter.com/Sg8_080/status/1434619494404612099?s=20 وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة. تشكيل منتخب مصر أمام الجابون ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح بدلاء مصر أمام الجابون الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

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