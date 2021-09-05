هانى الناظر: يطالب باختيار مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطنى

جدة - نرمين السيد - طالب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، مساء الأحد، المسؤولين عن اتحاد الكرة المصرى بأن الوقت مناسب لدراسة إمكانية اختيار مدرب جديد يستطيع قيادة الفريق القومى المرحلة المقبلة قبل فوات الآوان.





وتعادل المنتخب الوطنى أمام نظيره الجابونى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الوطنى رصيده إلى النقطة الرابعة فى صدارة مؤقتة للمجموعة، فى انتظار نتيجة مباراة المنتخب الليبى الوصيف برصيد 3 نقاط، ونظيره الأنجولى الذى يأتى فى آخر المجموعة دون نقاط، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث بنقطة وحيدة.

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