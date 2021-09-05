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جدة - نرمين السيد - صُممت المسابقة لتحقق أهدافًا عديدة منها اكتشاف طاقات الموهوبين والمساعدة على تنمية روح الإبداع لدى أبناء الكنيسة فى إطار العمل الجماعى لمساعدة المخدومين لتخطى فترة الكورونا، وذلك بتقديم مشروع مبتكر فى النواحى الروحية والكنسية والكتابية والنفسية والمجتمعية والثقافية.
بدأت مراسم الاحتفال بصلاة الشكر وبعدها قدم فريق كورال "سفراء المسيح" مجموعة من الترانيم ثم ألقى الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع كلمة بعنوان "المبدع صورة خالقه، واختُتِم الحفل بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير لكل المشاركين فى المسابقة التى استمرت فعالياتها لأكثر من ثلاثة شهور بمشاركة 200 من شباب وشابات القطاع قدموا خلالها أكثر من 30 فكرة إبداعية لتنمية الكنيسة والمجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام المسابقة الإبداعية لشباب وشابات «حدائق القبة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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