وزيرة الصحة تحذر: إصابات كورونا تتصاعد بشكل كبير آخر سبتمبر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها توقعت منذ شهرين أن تزيد إصابات كورونا فى منتصف شهر سبتمبر، بسبب الخصائص البيئية، مضيفة: "الموجة الرابعة هتتصاعد بشكل كبير جدًا فى آخر شهر سبتمبر".





وأضافت زايد، خلال لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، اليوم الأحد، أن الدولة استطاعت أن تزيد المخزون الاستراتيجى من الأكسجين، معلقة: "لن نشهد أزمة أكسجين"، كما تم إضافة خطوط إنتاج أدوية تستطيع شفاء المريض من الالتهاب الرئوى خلال 48 ساعة فقط ولا يحتاج إلى الرعاية المركزة، كما تم تطوير بروتوكول العلاج. وأوضحت وزيرة الصحة، أن من المتوقع فتح مستشفيات العزل حال زيادة الإصابات، مؤكدة أن أسرة الرعاية متوافرة فى جميع المحافظات.

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