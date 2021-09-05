الثلاثاء.. قطع المياه عن بعض شوارع المهندسين لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع الخدمة عن مناطق "شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادى الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من ناصية شارع السودان حتى جامع مصطفى محمود"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، لمدة 8 ساعات.





وأرجعت الشركة، فى بيان لها، اليوم الأحد، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600مم بشارع جامعة الدول والمتعارض مع أعمال مشروع تنفيذ منزل كوبرى الملك عبدالله فى نهاية شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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