جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى تفاصيل خط الغاز المصرى القبرصى لتزويد أوروبا بالطاقة:

ويصل احتياطى النفط فى الحقل إلى 7.3 مليار برميل، ويترقب القبارصة إنتاج أفروديت لدعم الاقتصاد الوطنى وخفض البطالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف.. خط غاز مصرى قبرصى لتزويد أوروبا بالطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.