متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أى تكليفات تصدر عن الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال مختار، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON": "الرئيس أمس اهتم بعدة موضوعات أهمها إحلال وتجديد السيارات ونحن جاهزون لإنفاذ أية تكليفات تصدر عن الرئيس وخلال الأيام ستبرز التفاصيل فى هذا الملف".

تابع فى معرض تعليقه على حديث الرئيس حول الوصول بأموال الصندوق إلى الرقم المستهدف وهو 100 مليار جنيه ومدى وجود آليات مقترحة لتوسيع المشاركة لتعظيم موارده قائلاً: "الأمرهنا يتعلق بفكرة المشاركة الاقتصادية وليس فقط أطر الحماية الاجتماعية عبر تقديم حلول مرنة لتوفير تمويل متناهى الصغر لتلك الأسر المستحقة وذلك عبر التواصل مع شركائنا فى القطاع الخاص فى قطاعات المشاركة الاجتماعية"، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة الكشف عن عدد من المبادرات فى هذا الإطار.