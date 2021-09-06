جدة - نرمين السيد - وقال مختار، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON": "الرئيس أمس اهتم بعدة موضوعات أهمها إحلال وتجديد السيارات ونحن جاهزون لإنفاذ أية تكليفات تصدر عن الرئيس وخلال الأيام ستبرز التفاصيل فى هذا الملف".
تابع فى معرض تعليقه على حديث الرئيس حول الوصول بأموال الصندوق إلى الرقم المستهدف وهو 100 مليار جنيه ومدى وجود آليات مقترحة لتوسيع المشاركة لتعظيم موارده قائلاً: "الأمرهنا يتعلق بفكرة المشاركة الاقتصادية وليس فقط أطر الحماية الاجتماعية عبر تقديم حلول مرنة لتوفير تمويل متناهى الصغر لتلك الأسر المستحقة وذلك عبر التواصل مع شركائنا فى القطاع الخاص فى قطاعات المشاركة الاجتماعية"، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة الكشف عن عدد من المبادرات فى هذا الإطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أى تكليفات تصدر عن الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.