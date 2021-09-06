وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 8 ملايين مواطن بلقاح كورونا شهريا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة وضعت خطة لإنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ شهر يوليو حتى نهاية العام، منوهة بأن الدولة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام.





وأضافت زايد، خلال لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، اليوم الأحد، أن الدولة تستهدف تطعيم من 7 إلى 8 ملايين مواطن شهريا، لافتة إلى أن تطعيم المسافرين لم يعد فيها مشكلة. وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك 175 مراكزا للقاحات المسافرين، داعية العاملين فى الدولة إلى الحصول على التطعيم، خصوصًا وأن الحكومة بعد وقت معين ستمنع الموظفين غير المطعمين من دخول عملهم.

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