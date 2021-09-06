غدا .. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة لـ8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق "شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادى الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من ناصية شارع السودان حتى جامع مصطفى محمود"، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/ 9 /2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأربعاء الموافق 8 / 9 /2021 وذلك لمدة 8 ساعات.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600مم بشارع جامعة الدول والمتعارض مع أعمال مشروع تنفيذ منزل كوبرى الملك عبد الله فى نهاية شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة . وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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