الصحة : انفراجة كبيرة في وفرة اللقاحات المضادة لكورونا سبتمبر الجارى

وأضاف مجاهد خلال تصريح تلفزيونى مساء الأحد أنه بدءًا من يوم 8 من الشهر الجاري، سيتم ضخ 300 جرعة من لقاح "سينوفاك" فى مراكز التطعيمات، مؤكدا أن الوزارة لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج إلى 600 جرعة يوميا.
وأعلن توزيع جزء من شحنة لقاح "جونسون آند جونسون" الأخيرة على مراكز التطعيمات، بعد الإفراج عنها من قبل هيئة الدواء المصرية، وسيتم توزيع باقى الشحنة خلال أيام.
وتابع مجاهد أنه بنهاية الأسبوع الجاري، ستكون وزارة الصحة قد وفرت لوزارة التعليم العالى 50% من اللقاحات المقررة لتطعيم الطلاب وهيئات التدريس وكافة العاملين فى الجامعات المصرية، على أن ينتهى تطعيم باقى المستهدفين قبل بدء العام الدراسى المقبل.
وأوضح أن بعض الاتفاقات تمت أثناء زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال إلى فرنسا، مبينًا أنه تم إبرام اتفاق ببن أكبر مراكز علاج الأورام فى فرنسا، ومستشفى دار السلام "هرمل" لعلاج الأورام بالقاهرة، لتقليل الوقت المحدد لإنهاء جميع الفحوصات الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى فى 8 ساعات بدلا من 21 يوما، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة.
وأشار مجاهد إلى أنه سيتم فتح عيادات تعمل بنفس التكنولوجيا فى باقى المحافظات تباعا، لافتًا إلى أن برنامج زيارة فرنسا تضمن الاتفاق على إنشاء مركز تعليمى لمقدمى خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك.
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