وزيرة التضامن عن «يوم العمل الخيرى» : ننكر ذاتنا ونذوب فى حب الله والوطن

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن العمل الخيرى المصرى أصبح نموذجا يحتذى به فى كل العالم، لافتة إلى أن المجتمع المدنى المصرى تحول من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبنى وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ننكر ذاتنا ونذوب فى حب الله والوطن.





وقالت، فى بيان لها، منذ قليل: "نؤمن أن إعمار البلاد وصون العباد عباده، فلنرفع شعار العمل الخيرى من أجل التنمية الإنسانية".

وتابعت: "فى احتفالية كبيرة بهذا اليوم، شهدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظم صندوق تحيا مصر "أبواب الخير"، لتضم أكبر قافلة مساعداتٍ إنسانية لتصل محتوياتُهَا إلى نحوِ 5 ملايين مواطن مستحق، بتكلفةٍ قدرت بنحوِ 650 مليون جنيهٍ مصرى، بالتعاونِ بين صندوقِ تحيا مصر، ووزارتى التضامنِ الاجتماعى والصحة والسكان، بالإضافةِ إلى 18 مؤسسةً من مؤسساتِ المجتمعِ المدنى".

الاحتفال بيوم العمل الخيرى

واستطردت: "نصدر إنجازاتنا للعالم، فتحضر موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجل بكل فخر أرقاما قياسية جديدة، بعد رقمينِ قياسيينِ أنجزهما صندوق تحيا مصر العام الماضى، بنجاحِهِ فى تنظيمِ أكبر قافلة تبرعٍ بالدواجن، وأكبر قافلة تبرع بكراتين مواد الغذائيةِ على مستوى العالمِ، وهو الإنجاز الكبيرُ الذى تحقق بشراكةٍ مع 22 مؤسسةَ مجتمعٍ مدنى كُبرى، وأكثرَ من 500 جمعيةٍ قاعديةٍ منتشرة فى قرى ونجوع الجمهوريةِ".

واستطردت وزيرة التضامن: "حصدت مصر اليوم 3 أرقامٍ قياسيةٍ جديدةٍ أحرزهَا "صندوق تحيا مصر"، أكبرُ حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالمِ، بما فى ذلك أجهزةُ الغسيلِ الكُلوى، وحاضناتِ الأطفالِ، وأجهزةِ التنفسِ الصناعى، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزةِ المنزلية بواقعِ 4500 جهاز، وأخيرًا أكبرُ تبرعٍ بالموادِّ الغذائيةِ، بإجمالى مليونِ كرتونةٍ مُوجَّهةٍ لمساعدةِ الأسر فى ربوعِ مصر".

واختتمت: "عاشت مصر قوية أبية… تحية خاصة وتقدير لصندوق تحيا مصر وللمجتمع المدنى المصرى الأصيل. بخيره الفياض، وبعطاء أبناء الوطن الحبيب وإنسانيتهم، بقوة مؤسسات الدولة وبرؤية قيادتها الثاقبة وبخطاها الثابتة نحو أن نجعل من التمنى حقيقة.. نحو التقدم والإزدهار وتدفق الخير".