إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية اليوم

جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الساعة الواحدة والنصف، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق.





وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، السبت الماضى، أن عدد المتقدمين فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 223 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022. وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 4/9/2021

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