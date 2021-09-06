أرض المحشر .. رئيس بعثة الأزهر العائدة من أفغانستان يروى الكواليس

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إنه عندما دخلت طالبان كابول بشكل مفاجئ حدث شلل كامل للعاصمة، وأصحبنا فى أرض المحشر بعدما انتشرت السرقات والسطو وإطلاق النار العشوائى.

وأضاف، أن هناك تعليمات وردت من السفارة المصرية بسرعة ترك مقر البعثة والمجئ إلى مقر السفارة من أجل مغادرة أفغانستان، موضحاً أنه اصطحب أفراد البعثة وعددهم 23 فردا وتوجه إلى السفارة ومن ثم المطار.

وتابع: "عند وصولنا لمطار كابول أصبحنا وسط أمواج بشرية متلاطمة وكان هناك عشرات الآلاف داخل المطار، وحاولت بعض العصابات اقتحام الباصات التى كنا فيها والاستيلاء على أمتعتنا، فجاءتنا تعليمات بالعودة إلى مقر السفارة المصرية على الفور".