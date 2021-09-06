وزير السياحة السعودى يبدى إعجابه بمقتنيات المتحف المصرى بالتحرير

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير السياحة السعودى، ، أحمد الخطيب، خلال جولته التى أجراها بالمتحف المصرى أمس، رفقة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى،، عن إعجابه بمقتنيات المتحف وخاصة تمثال لرأس الملكة حتشبسوت وتابوت داجى الملون وقناع الملك الشاب.





وشملت الجولة قاعات العرض المختلفة بالمتحف منها القاعات الخاصة بالدولة القديمة، والدولة الوسطى والحديثة، بالإضافة إلى القاعات الخاصة بتماثيل الملك إخناتون والملكة نفرتيتى وعصر العمارنة، ومقتنيات يويا وتوبا، وكنوز الملك توت عنخ آمون.

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