جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" امتحانى علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالى 9 طلاب وطالبات. امتحانات الثانوية العامة وأدى صباح أمس، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 27 ألفا و141 طالبا وطالبة فى ثانى أيام الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021، كما أدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان مادة اللغة العربية "ورقة ثانية" بإجمالى 6 طلاب وطالبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. طلاب الدور الثانى بـ الثانوية العامة يصطدمون بـ الرياضة البحتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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