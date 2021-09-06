فيديو - الإحصاء : معدل الفقر انخفض .. والدولة تدعم كل المواطنين بنسبة 90%

جدة - نرمين السيد - قال طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، بـ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط إنفاق الأسرة المصرية فى العام حوالى 62 ألف جنيه، لافتا إلى أن الدولة قامت بدعم كل المواطنين بنسبة 90%.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "حضرة المواطن"، والذى يذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن معدل الفقر انخفض ووصل إلى 29.9%، مشيرا إلى أن دعم الغذاء دعم الغذاء يصل إلى 88% وأكد رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، بـ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن بطاقات التموين تساهم فى شراء جميع السلع الغذائية، مشيرا إلى أن متوسط دخل الفرد قد يكون 2000 جنيه أو أكثر، مؤكدا أننا نقوم بقياس دخل الأسرة ككل وليس كفرد.

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