الأرصاد : طقس حار رطب على القاهرة الكبرى اليوم .. وشبورة مائية صباحا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الإثنين، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل الحرارة ليلاً على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





ويصاحب ذلك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. حالة الطقس اليوم أما عن نشاط الرياح، يستمر خلال الطقس غدا نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 25 الإسكندرية 30 25 وادى النطرون 33 25 طنطا 34 24 شبين الكوم 34 26 دمنهور 33 24 بلطيم 32 24 مطروح 29 24 السلوم 30 22 سيوة 34 20 بورسعيد 31 26 دمياط 31 26 الزقازيق 34 26 المنصورة 33 25 الإسماعيلية 34 24 السويس 33 25 العريش 31 25 رفح 30 24 رأس سدر 34 24 نخل 33 18 نويبع 36 28 طابا 34 25 كاترين 38 22 الطور 33 26 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 37 28 مرسى علم 36 28 الفيوم 36 25 بني سويف 36 25 المنيا 36 22 أسيوط 37 23 سوهاج 38 23 قنا 41 26 الأقصر 42 26 أسوان 42 30 إدفو 42 30 أبوسمبل 42 31 الوادي الجديد 40 27 حلايب 38 27 شلاتين 41 28

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