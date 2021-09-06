/648906/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأثنين، العديد من المواجهات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، مباراة كوت ديفوار والكاميرون ولقاء غينيا ضد المغرب في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا تقام مباراة جيبوتي أمام منتخب النيجر في تمام الساعة 3 عصراً تقام مباراة أوغندا أمام نظيرة مالي في تمام الساعة 3 عصراً تقام مباراة منتخب بنين أمام نظيرة جمهورية الكونغو في تمام الساعة 3 عصراً تقام مباراة ليبيريا أمام منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي 6 مساءً تقام مباراة غينيا أمام منتخب المغرب في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة ساحل العاج أمام منتخب الكاميرون في تمام الساعة 8 مساءً. موعد نهائي كأس العرب للسيدات تقام مباراة منتخب الأردن أمام تونس في تمام الساعة 8 مساءً. حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم. وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة. تشكيل منتخب مصر أمام الجابون ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح بدلاء مصر أمام الجابون الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين. المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين. المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين. المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

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