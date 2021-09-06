/648908/الزمالك-يواصل-تدريباته-اليوم-استعدادا-لكأس-مصر-تفاصيل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة .

الجدير بالذكر أن خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس الأحد .

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

فخر العرب.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

قترب محمود شبانة مدافع نادي أسوان، للإنتقال إلي صفوف الزمالك، حيث وافقت علي انتقاله، إلي صفوف القلعة البيضاء، بعد العرض الذى تقدم به الأبيض فى الساعات الماضية لضم اللاعب، وذلك بعد الحصول على موافقة اللاعب الذى أبدى رغبته فى الانتقال إلى القلعة البيضاء.