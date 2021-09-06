متابعة السيسى لأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وسلطت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) الضوء على أنه فى إطار جهوده الحثيثة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية «أبواب الخير» التى تستهدف نحو 5 ملايين مواطن، ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى.

وتفقد الرئيس القافلة الإنسانية فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى.

وتضمنت الجولة تفقد الرئيس قافلة الكراتين الغذائية، وكذلك الأجهزة والمعدات الطبية، فى إطار مبادرة «نور حياة»، وأيضا مبادرة «دكان الفرحة» لتيسير زواج الفتيات، بالإضافة لمعروضات من الأثاث الدمياطى فى إطار مبادرة «سكن كريم».

كما تفقد الرئيس مستلزمات الصيد والمراكب فى إطار مبادرة «بر أمان» التى يستفيد منها 42 ألف صياد.

وتوجه الرئيس بالشكر والتقدير لكل من أسهم فى هذه القوافل، سواء صندوق «تحيا مصر» أو منظمات المجتمع الأهلى وغيرهم، مشيرا إلى أن هذا الجهد مقدر ومنظم وكبير للغاية.

وأضاف أن اقتراح عمل صندوق «تحيا مصر» استهدف أن يكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة، مع منظمات المجتمع الأهلى لتنظيم العمل الخيرى ومواجهة التحديات التى تقابل المواطنين.

وأشار الرئيس إلى أنه كان يستهدف جمع 100 مليار جنيه عبر صندوق «تحيا مصر»، موجها رئيس مجلس الوزراء بتوفير وسائل أخرى لحشد موارد الصندوق.

وأوضح أن الدولة تمكنت من حل تحدى ملف الإسكان، كما تم إطلاق مبادرات صحية أسهم فيها الصندوق وحققت نجاحا كبيرا، كما أسهم فى ملف الغارمين والغارمات.

وأكد الرئيس ضرورة التركيز على الأسر الأكثر احتياجا ومنحها مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لتلبية احتياجاتها، مشددا على أن العمل الخيرى يهدف لإخراج الأسر من حالة الفقر.

كما وجه الصندوق بأن تتضمن القافلة أدوات حماية من فيروس كورونا، مبينا أن الأمور مستقرة بالرغم من أن مصر على أعتاب الموجة الرابعة، مطالبا المصريين بتطبيق الإجراءات الاحترازية. ووجه الحكومة بتكثيف حملات التطعيم، ولاسيما تطعيم أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات قبيل بدء العام الدراسى، والوصول إلى «المناعة الجماعية»، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يساعد مصر ويحمى المصريين.

ووجه الرئيس السيسى صندوق «تحيا مصر» بتوفير 10 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، لإحلالها بالسيارات القديمة للمواطنين غير القادرين. وجدد الشكر للصندوق والقائمين عليه، مخاطبا المصريين: «اطمئنوا.. الصندوق تحت المسئولية المباشرة للرئيس، وأموالكم بين أيد أمينة، ويتم إنفاقها بشكل مخطط ومدروس لتخفيف المشكلات وقسوة الحياة التى تواجه المصريين».

وقال الرئيس، فى تصريح على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «نحتفل اليوم معا باليوم العالمى للعمل الخيرى، والذى يمثل الوجه الحقيقى للفطرة الإنسانية السلمية... لقد تحول العمل الخيرى على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ فى الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخا حافلا وسجلا متميزا فى هذا المجال... فتحية تقدير لكل مصرى يشارك فى نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة».

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكل المبانى والمنشآت الجارى العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، والتى من شأنها أن تمثل نقلة نوعية فى مفهوم بناء الوجه الحضارى المنشود للدولة المصرية الحديثة، وبداية الجمهورية الجديدة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال قيامه أمس بجولة تفقدية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذى والإنشائى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية، ومنها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة، والتى تعد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى 3.500 فرد مقامة وفقا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية، إلى جانب مسرح للموسيقى تصل سعته إلى 1.300 فرد مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، بجانب مسرح للدراما والأداء الحركى يتسع لـ700 فرد، وذلك فى إطار طراز معمارى فريد وثرى.

كما تفقد الرئيس سير العمل فى مبنى البرلمان الجديد وقاعته الرئيسية وكذلك القاعات الملحقة بها حيث اطلع على مستجدات الموقف الإنشائى للمبنى، كما تابع الرئيس الموقف التنفيذى لمسجد مصر، والذى يقع فى نطاق مركز مصر الثقافى الإسلامى، والذى يعد من أكبر المساجد فى العالم ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن، كما تابع كذلك سير الأعمال بساحة الشعب، بما فيها حديقة الشعب، والنصب التذكارى المقام على النمط الفرعونى، وأعمال تركيب سارى العلم الأطول عالميا.

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذى لمشروع المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتضمن تنفيذ منطقتى انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، فضلا عن منطقة انتظار للحافلات التى تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، إلى جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عما يتضمنه المشروع من مركز تجارى، ومبان إدارية وخدمات، ونقطة شرطة، ووحدتى مطافئ وإسعاف، ومحطتين للتزود بالوقود، ومناطق انتظار للسيارات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استمع لشرح مفصل من المسؤولين والعاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة بشأن مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز.

وتناولت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود أكبر حراك تنموى لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتا إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس، إذ يؤدى إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بأوزبكستان إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصرى، موضحا أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»؛ بما يجسد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات.

وأوضح الوزير، أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا الحرص على تحسين مناخ الاستثمار واستقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية الجديدة».

وأضاف «معيط»، أن تقديرات البنك الدولى، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل لـ4.2% من الناتج المحلى فى العام المالى 2019/ 2020، وأن معدلات الفقر تراجعت إلى 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022، موضحا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.

والتقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامى للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية.

كما ناقشت الدكتورة هالة السعيد، الخطة المستقبلية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ــ الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامى ــ للتوسع فى السوق المصرية فى المرحلة المقبلة.

وترتكز الخطة على عدة محاور تشمل: توفير الدعم التأمينى لمشاريع البنية التحتية فى السوق المصرية من خلال تأمين الاحتياجات من السلع الرأسمالية عالية التقنية التكنولوجية، والمحور الثانى توفير الدعم التأمينى للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، والمحور الثالث دعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الإفريقية، والمحور الرابع تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، والمحور الخامس تطوير العلاقة مع البنوك المصرية فى مجال تمويل التجارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى اجتماع مجلس محافظى البنك بأوزبكستان، حيث عقدت الوزيرة اجتماعا مع أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للتنمية لبحث أوجه التعاون بين مصر والمؤسسة.

وخلال اللقاء تم بحث التوجه نحو موافقة الدول الأعضاء على زيادة رأس مال المؤسسة لتلبية الطلبات المتزايدة من الدول على خدماتها، خاصة فيما يتعلق بضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما شهد اللقاء بحث التعاون فى مجال تعظيم الاستفادة من خدمات المؤسسة فى مجتمع الأعمال سواء فيما يخص تحفيز الاستثمارات أو الصادرات للأسواق المختلفة.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) إقلاع طائرتى نقل عسكريتين، محملتين بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى السودان الشقيق، للإسهام فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة، عبر جسر جوى ممتد على مدى الأيام القادمة للسودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

من جهته، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل مصر، والمساندة التى تقدمها للشعب السودانى، مؤكدا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.