نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند منطقة ميت نما فى الاتجاه القادم من الطريق الزراعى ومتجه لميدان المؤسسة.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها الخصوص والمرج والكونيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من سكة الوايلى والمتجه للفنجرى، كذلك الأمر عند محور الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان ومتجه لنفق الزهراء وصقر قريش،

كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صلاح سالم فى طريق جوزيف تيتو، كذلك الأمر عند كوبرى المطرية المتجه لحلمية الزيتون.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.