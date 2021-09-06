أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - فيينا

يشارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المؤتمر العالمى الخامس للاتحاد البرلمانى الدولى، الذى تنطلق أعماله فى العاصمة النمساوية فيينا وتستمر حتى بعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة قضايا التعاون البرلمانى ومكافحة الإرهاب.

القاهرة

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان معرض الكتاب الرابع بالمحافظة، الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، فى ساحة المركز الثقافى ببورسعيد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن احتفالات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".

فيينا

تنطلق أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة، التى تنظمها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، فى العاصمة النمساوية فيينا، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، وذلك لبحث معالجة تغير المناخ، وتكثيف الجهود المبذولة للقضاء على فقر الطاقة.

طرابلس

تبدأ وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش زيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا، للقاء نظيرها اليونانى نيكوس ديندياس.

الرياض

ينظم برنامج ضمان التمويل بالمملكة العربية السعودية، بالشراكة مع البنك الدولى، منتدى برامج الضمان الدولى الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار "دور برامج ضمان الائتمان فى إعادة بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد كوفيد".

مانيلا

تبدأ الفلبين رفع حظر السفر المفروض على 10 دول فى الوقت الذى تواصل فيه البلاد مكافحة الارتفاع فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى، وهذه الدول العشر هى: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

القاهرة

تنطلق فعاليات برنامج التبادل الثقافى بين الشباب العربى – اليابانى، الذى تنظمه منظمة المرأة العربية وجامعة أوساكا جوجاكون اليابانية OJU عبر تطبيق "زووم"، ويستمر حتى 21 سبتمبر الحالى.

القاهرة

تُقام فعاليات ندوة "مترجمون شباب.. تجارب واعدة"، فى الساعة السادسة مساءً، بمركز الإبداع الفنى فى ساحة دار الأوبرا، ضمن فعاليات "منتدى الثقافة والإبداع"، بالتعاون مع المركز القومى للترجمة.

القاهرة

يُعرض العرض المسرحى "سالب واحد" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ضمن فعاليات اليوم الثانى من الدورة السابعة لمهرجان الحرية المسرحى.

القاهرة

تقام المباراة النهاىٔية ببطولة كأس العرب لسيدات كرة القدم "مصر 2021" بين منتخبى تونس والأردن، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب المقاولون العرب.