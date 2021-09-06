/648911/موعد-مباراة-تونس-أمام-زامبيا-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب تونس مباراته غداً الثلاثاء، أمام نظيرة زامبيا، وذلك في مباراة على ملعب “ليفى مواناواسا” فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. وذلك في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من لكأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

تونس 3 نقاط.

زامبيا 3نقاط.

موريتانيا بدون نقاط

غينيا الاستوائية بدون نقاط

وافتتح منتخب تونس مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” بفوز هام حققه على حساب منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ويطمح منتخب تونس فى مواصلة تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في التصفيات وتعزيز صدارته، لضمان التأهل مبكراً إلى كأس العالم قطر 2022.

وعلى الجانب الآخر يطمح منتخب زامبيا فى الانفراد بالصدارة وإزاحة المنتخب التونسي من مكانه مستغلاً فى ذلك لافضلية عامل الارض والجمهور لصالحه من أجل تحقيق الفوز الثاني له في التصفيات وضمان التأهل.

ولا يرغب في نسور قرطاج فى التفريط الصدارة بسهولة على الرغم من درايتهم بصعوبة اللقاء كونه خارج أرضهم وكون زامبيا فريق ليس بالهين ولكن سيبذل المنتخب التونسي قصارى جهده فى الانفراد بالصدارة وضمان التأهل إلى كأس العالم قطر2022.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وزامبيا

وستذاع المباراة عبر قناة الفيفا FIFA TV YouTube، والتى ستعرض جميع المباريات فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

القمر: نايل سات

التردد: 10873

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.