/648913/الموت-يفجع-الإعلامية-والفنانة-ميار-الببلاوي

توفت ،صباح اليوم الإتنين، والدة الإعلامية والفنانة المصرية ميار الببلاوي، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل خاصة بصلاة الجنازة أو العزاء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة والدة الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي.

ميار الببلاوي تعلن وفاة والدتها

أعلنت ميار الببلاوي وفاة والدتها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت في تأثر شديد: "أمي في ذمة الله.. اه".

لتنهال من بعدها التعليقات من متابعيها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد المفقودة بواسع رحمته.

ميار الببلاوي تتعرض لإصابة في قدمها

من جانبه، تعرضت الفنانة ميار الببلاوي مؤخرًا لإصابة شديدة في قدمها إثر ارتطام إصبعها بقوة في جسم صلب.

ونشرت ميار مجموعة صور لها بعد تعرضها للإصابة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها وكتبت: "آسفة لبشاعة المنظر.. وعارفة انكوا زهقتوا منى.. بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك.. بفتح ضلفة الدولاب الصبح وقعت على رجلى كسرتلى 4 صوابع وصابعى الكبير تهتك تمامًا، وعملت عمليه شالولى الضافر.. دى رجلى الشمال".

برنامج «نادي النساء السري» لميار الببلاوي

وتقدم حاليًا الإعلامية ميار الببلاوي برنامج جديد بعنوان «نادى النساء السرى» ينطلق عبر قناة الشمس الفضائية.

و تقدمه إلى جانبها عدد من المذيعات وهن، ياسمين سيف الدين، وشيرين سيف النصر، وريهام البنان، وبوسي الطيار.

وتدور فكرة البرنامج في إطار اجتماعي خفيف ترفيهي على غرار جروبات النساء المغلقة فيما بينهن، في أسلوب جديد غير متبع من قبل في البرامج التي تخص المرأة.

وكانت قد شوقت ميار الببلاوي متابعيها لبرنامجها الجديد وكتبت عبر فيسبوك: "دي صفحة برنامجي الجديد نادي النساء السري نداء إلى كل النساء الصفحة دي والبرنامج ده ليكي أنتي بس لأسرارك والرجال يمتنعون تماما غير مسموح لهم بالتواجد لا فى الصفحة ولا البرنامج".