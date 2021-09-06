وزير التعليم العالى يوجه بتذليل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار اجتماعًا مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير أهمية دعم الباحثين المصريين فى مجال النشر العلمى، خاصة فى المجالات التى تخدم أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة ورؤية مصر 2030، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور ولاء شتا موقف المشروعات البحثية خلال العام المالى 2020-2021، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة 1.902 مقترح، وتم تقييم 1.026 مشروعًا، وبلغ عدد المشروعات المقبولة 448 مشروعًا، مشيرًا إلى أن مشاركة شباب الباحثين خلال الأعوام السابقة بلغت 1.053 مقترحًا.

وناقش المجلس موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالهيئة، وهى 18 نداءً بحثيًا، 468 مشروعًا جديدًا، وبلغت موازنة التعاقدات الجديدة 1.1 مليار جنيه.

وافق المجلس على تمويل 225 مشروعًا فى مجالات العلوم الأساسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الهندسية، البيئة، الطب، الصيدلة، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، قطاع الصناعات الاستراتيجية، الطب البيطرى، الزراعة.

ووافق المجلس أيضاً على إنشاء فرع للهيئة بجامعة أسيوط؛ لخدمة الجامعات فى إقليم الصعيد، وتخفيف العبء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات المحيطة بها بجنوب مصر.

أحيط المجلس علمًا بالمبادرة المقترحة بين الهيئة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتطوير الصناعات الدوائية؛ والتى تستهدف دعم دراسة آليات النهوض بصناعة الدواء فى مصر، والتى تقوم على عدة محاور منها: أهمية الاستثمار فى البحوث الدوائية.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة التواصل مع هيئة صناعة الدواء، وكليات الصيدلة بالجامعات المصرية، والمراكز والمعاهد البحثية المعنية، وكذلك الجهات المختصة للاستفادة من هذه المبادرة والمشاركة فى هذا المشروع.