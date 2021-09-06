وزير الرى: نستهدف تحسين إدارة الموارد المائية بما يضمن عدالة توزيعها

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة، وذلك لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائى.





ووجه الدكتور عبد العاطى أعضاء اللجنة بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون فى أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، مشيراً الى أن هذا التطوير التشريعى الهام يأتى فى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

وصرح الدكتور عبد العاطى، أن مواد القانون روعى فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسى منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن مواد القانون تهدف أيضا لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه على كافة المستويات واشراكهم فى عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة فى تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الرى والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزى الأراضى أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقى والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعى للشواطئ المصرية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى، أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أى تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضى وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الرى والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الرى بزمام مساوى للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التى لم يُوافق على تقنين أوضاعها.