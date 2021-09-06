السيسي يصدق على قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز بجنوب دسوق

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي " نايل" بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية " قطاع -أ" بدلتا النيل ج. م. ع نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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