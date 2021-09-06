مصر تدعو جميع الأطراف الغينية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية لتسوية...

تؤكد جمهورية مصر العربية متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة الراهنة في البلاد، داعيةً جميع الأطراف الغينية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

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