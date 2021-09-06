/648914/حدث-فى-مثل-هذا-اليوم-وليد-سليمان-يظهر-بقميص-الأهلى-للمرة-الأولى

في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 2011 ، شارك وليد سليمان ، لأول مرة بقميص الأهلى، وفي موسم الانتقالات الصيفية 2010 تهافتت جميع الأندية المصرية على شراء سليمان ومن بينهم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد مفاوضات طويلة أنتقل أخيرا سليمان إلى النادي الأهلي في موسم 2010/11 في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هي الأغلى للنادي الأهلي في هذا الموسم.

أهداف حاسمة

يعتبر أحد عناصر الخبرة المميزة في فريق النادي الأهلي وقد استطاع أن يسعد جماهير الفريق في أكثر من مناسبة بقدمه اليسرى، ومن أشهر أهدافه أيضاً هدفه الرائع في مرمى الترجي التونسي في عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس، والذي حسم اللقب.

لم تكن مسيرة وليد سليمان الدولية قوية ولكنها ناجحة إلى حد ما. لعب وليد سليمان 19 مباراة دولية فقط. ظهر وليد في أول مباراة دولية له في دورة الألعاب العربية عام 2007 أمام منتخب السودان وقدم أداء رائعا وكان من الأسباب الرئيسية للفوز بالميدالية الذهبيةالنادى الأهلى، حقق الحاوى مع المارد الأحمر خلال مسيرته 15 بطولة.

الدوري الممتاز

5 ألقاب دورى

كأس السوبر المصري

الفوز بالبطولة : 2012:2020

الفوز بالبطولة : 2014 2015 2017 2018

برونزية كأس العالم للأندية الأبطال 2020

دوري أبطال أفريقيا

الفوز بالبطولة : 2012

الفوز بالبطولة : 2013

الفوز بالبطولة : 2020

كأس العالم لأندية كرة القدم

المركز الرابع : 2012

المركز الثالث : 2020

كأس السوبر الأفريقي

الفوز بالبطولة : 2013

الفوز بالبطولة : 2014

المركز الثاني : 2015

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الفوز بالبطولة : 2014 في هذه البطولة.