/648915/استقرار-فى-أسعار-الذهب-والأكثر-انتشارا-سجل-792-جنيه

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين ، في مصر استقرارا مقارنة باسعاره الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن وصلت الأسعار لموجة من الارتفاع ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث وصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وينشر موقع دوت الخليج للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 9\6\2021بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب. سجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 792 جنيها للجرام بدون مصنعية. ووصل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 905 جنيها. وشهد سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 830 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 792 جنيها ووصل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 679 جنيها وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,150 جنيها كما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,336 جنيهات وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 905,143 جنيها سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم تختلف أسعار الذهب فى السوق المحلية ، باختلاف قيمة المصنعية ، حيث تختلف من عيار لاخر ومن محلي لاخر ومن تاجر لاخر ، ويتراوح سعر المصنعية في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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