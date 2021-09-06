/648916/الأربعاء-مستقبل-وطن-يقيم -معرض-بإيدينا-للمصنوعات-اليدوية-بدمياط

يقيم حزب مستقبل وطن - محافظة دمياط أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة و لجنة الفتيات بأمانة الشباب بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهية الصغر بدمياط معرض بايدينا للمصنوعات اليدوية بعد غد الأربعاء بنادي المعلمين بدمياط في تمام الساعة الرابعة عصرا. مستقبل وطن وجهاز المشروعات الصغيرة بدمياط جاء ذلك برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب وتحت إشراف النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب بدمياط والمستشار محمد الماشطة أمين التنظيم. حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سبق وأن وقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليقوم الحزب بإتاحة مقراته على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات التى يقدمها الجهاز للمواطنين بهدف توسيع قاعدة المستفيدين. جهود الترويج للمشروعات الصغير والمصنوعات اليدوية مذكرة التفاهم وقع عليها الدكتور محمد كمال مرعى أمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، والدكتور طارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع حزب مستقبل وطن تقضى بالسماح لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام مقرات الحزب على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الجهاز الذى يمتلك 33 فرعا فى 27 محافظة فقط.

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