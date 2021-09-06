/648917/وفاة-الفنان-الطبيب-سمير-الملا-وتشيع-جثمانه-عقب-ظهر-اليوم

رحل عن عالمنا ،فجر اليوم الإثنين، الفنان وجراح الأعصاب الدكتور سمير الملا، تاركًا خلفه رصيد عظيم من الأعمال الفنية التي ظهر في معظمها بمهنته الحقيقية كطبيب.

دوت الخليج يرصد وفاة الدكتور الفنان سمير الملا، وتفاصيل العزاء وتشيع الجنازة.

نجل الراحل سمير الملا يعلن موعد ومكان تشيع جثمان والده

وقال الدكتور محمد سمير الملا، نجل الفنان الراحل، إن جثمان والده من المقرر أن يشيع بعد صلاة ظهر الإثنين من مسجد «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

السيرة الذاتية لسمير الملا

يعمل الفنان الراحل أستاذًا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.

سمير الملا هو طبيب قلب مصرى شهير يهوى الفن فاشترك في العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره.

ومن المسلسلات التى اشترك بها «مبروك جالك ولد» عام١٩٧٨ و «دموع فى عيون وقحه» عام ١٩٨٠ و «رأفت٨٠» و «رأفت الهجان» عام١٩٩٠ و «الفرار من الحب» عام ٢٠٠٠ و «إغتيال شمس» عام٢٠١٠ ومن أفلامه «الإرهاب» عام١٩٨٩ و «قشر البندق» عام١٩٩٥ و «التوربينى» عام ٢٠٠٧.

آخر أعمال الراحل سمير الملا

وكانت آخر أعمال سمير الملا على شاشة التليفزيون مسلسل «صاحب السعادة» بطولة الزعيم عادل إمام عام 2014.

و تدور أحداث مُسلسل «صاحب السعادة» حول الموظف الحكومي السابق بهجت، والذي يلعب دوره النجم عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الإجتماعية بصورة ساخرة. بينما زوجته ووالدة أبنائه الـخمسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في محل سكنهم القديم.. مما يُفجر الكثير من المُفارقات والمواقف الضاحكة.