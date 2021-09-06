/648920/بالأرقام-ماذا-فعل-حسام-البدري-مع-منتخب-مصر

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

وقاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة.

فاز منتخب مصر بقيادة حسام البدري على أنجولا 1-0 في أولى مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022، وتعادل مع الجابون1-1 في مباراته الثانية بالتصفيات ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.