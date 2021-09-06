/648923/ماذا-تضيف-مشاركة-المستشار-حنفى-جبالى-لمصر-بالمؤتمر-العالمي-لرؤساء-البرلمانات-بالنمسا

تناولت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، على رأس وفد برلمانى إلى العاصمة النمساوية فيينا منذ أمس للمشاركة بأعمالالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، وهى المشاركة الأولى له فى هذه المحافل الدولية منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب 2021.

دوت الخليج ومشاركة المستشار حنفى جبالى بالمؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات

قد تدور العديد من التساؤلات بشأن أهمية وإضافة مثل هذه المشاركات للدولة المصرية، وهو الأمر الذى يتم التعقيب عليه بأن مثل هذه المشاركات التى تحرص عليها السلطة التشريعية فى مصر، تمثل تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى مُتعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الأراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية.

كما أن النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات سيكون على طاولة مناقشاته العديد من الموضوعات والقضايا العالمية، والتى تتماس معها الدولة المصرية أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديموقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الانترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.\

بجانب ذلك أيضا سيكون هناك أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، والدولة المصرية صاحبة تجربة رائدة فى مكافحة الإرهاب ومن ثم طرح هذه الرؤية والتجربة من الضروري أن يكون أمام برلمانات العالم أجمع حيث يتضمن النقاش حول وضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في هذا الشأن، والقضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب مثل تقديم الدعم لضحايا الإرهاب ودور البرلمانيين في منع الإرهاب والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية وأيضا مناقشة تفشي الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، والسعي من أجل التوصل لحلول حقيقية لمكافحة الارهاب، وتقديم الدعم لدول وشعوب تلك المنطقة.

مجلس النواب وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي صدر عنه إعلان بعنوان " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة " ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الإقتصادية والاجتماعية و حقوق الانسان والديموقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالإشتراك مع الأمم المتحدة.