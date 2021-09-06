/648925/رئيس-سياحة-النواب-إعفاء-المركبات-السياحية-من-الجمارك-خطوة-ممتازة-لصالح-المواطن

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية خطوة ممتازة لصالح المواطن.

دوت الخليج وتعليق سياحة البرلمان على إعفاء المركبات السياحية من الجمارك

جاء ذلك فى تصريحات لها اليوم الاثنين، مؤكدا على أن ذلك يسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية والتي جاءت وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ .

ولفتت إلى أنه بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهداً جديداً من تبسيط وميكنة الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار ، مضيفة أن اللائحة التنفيذية بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١ وتوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية