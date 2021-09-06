الانتهاء من تقييم المحتوى الرقمى لـ2.333 طالبا وطالبة بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إن ذلك تم تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشرافه.

وأضاف أنور، فى تصريحات صحفية، أن نشاط المحتوى الرقمى هو متطلب تخرج لجميع الكليات التربوية بالجامعة وهى كليات "التربية، التربية النوعية، التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، التربية للطفولة المبكرة".

وأشار إلى أن الطلاب طوروا محتوى توعوى يهدف إلى التوعية بأحد القضايا المجتمعية، وقام بتقييم المحتوى لجنة من أساتذة الكليات المعنية بالإضافة إلى أخصائيين من فريق عمل مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد.