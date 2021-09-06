جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إن ذلك تم تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشرافه.
وأضاف أنور، فى تصريحات صحفية، أن نشاط المحتوى الرقمى هو متطلب تخرج لجميع الكليات التربوية بالجامعة وهى كليات "التربية، التربية النوعية، التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، التربية للطفولة المبكرة".
وأشار إلى أن الطلاب طوروا محتوى توعوى يهدف إلى التوعية بأحد القضايا المجتمعية، وقام بتقييم المحتوى لجنة من أساتذة الكليات المعنية بالإضافة إلى أخصائيين من فريق عمل مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من تقييم المحتوى الرقمى لـ2.333 طالبا وطالبة بجامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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